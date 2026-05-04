俳優イ・ジェウクが、軍服務を開始する。5月4日、所属事務所ログスタジオ側は「イ・ジェウクが来る18日、陸軍現役として入隊する。同日、訓練所に入所し、国防の義務を果たす予定だ」と明らかにした。【写真】カリナとイ・ジェウク、1カ月で破局イ・ジェウクは、当日訓練所に入所して基礎軍事訓練を受けた後、服務を続ける予定だ。当日は混乱を避けるため、別途イベントは行わず、非公開で静かに入隊する。入隊後も、出演作の公開