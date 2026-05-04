本日5月4日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、タカアンドトシがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す絶品グルメ探しの旅。芸能生活30周年を迎えたタカトシを祝して、『帰れマンデー』初海外、超特別編が3時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回タカトシが向かったのは、日本から5600km以上も離れたアメリカ最北に位置するアラスカ。マイナス17℃の超極寒の大秘境を舞台に、2日