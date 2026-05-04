5月1日（金）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOと講師の先生の“恋バナトーク”に注目が集まった。 ©ABCテレビ 金曜日は「ボクでもできる！金曜日」と題し、料理コラムニストの山本ゆりさんが考案した簡単でおいしいメニューにひとりでチャレンジしているDAIGO。この日は、レンジとオーブントースタӦ