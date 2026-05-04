5月1日（金）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOと講師の先生の“恋バナトーク”に注目が集まった。

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金曜日は「ボクでもできる！金曜日」と題し、料理コラムニストの山本ゆりさんが考案した簡単でおいしいメニューにひとりでチャレンジしているDAIGO。この日は、レンジとオーブントースターで作る簡単コロッケ「スコップコロッケ」を調理した。

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5月1日は「こ（5）い（1）」の語呂合わせから「恋の日」。調理の合間のトークでは、「DAIGOも台所」には珍しい“恋バナ”がくり広げられた。

「どういうときに恋に落ちてました？」と直球質問をぶつけるDAIGOに「えーっ、あんまり覚えてないな…」とゆりさんは困り顔。だが、次の瞬間には「逆にそれを聞きたかったんですけど」と果敢に“直球返し”をくり出し、「いつ頃から何がきっかけで恋に落ちたんですか？」と妻との馴れ初めを直撃した。

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【動画】恋バナトークでは、DAIGOも「人を好きになったりするんですか？」「一番好きになったのがご主人？」などゆりさんの過去の恋を追及!?

DAIGOが「KSK（結婚してください）」とDAI語で思いを伝えたプロポーズのエピソードはよく知られているが、「ここで好きになった、とかは知らないなと思って」とゆりさん。これに「あぁ…」と遠い目をし、思い出を探るような表情を見せたDAIGOは、にっこりと微笑むと、ゆりさんのみならず誰もが気になる“恋に落ちた瞬間”を明かした。

「まぁ…出会ったときからかな（笑）」とちゃっかりのろけるDAIGO。オンエアを見ているかもしれない妻へ愛情アピールも兼ねた（？）100点の答えに「奥さまなら、そらみんな落ちますよね（笑）」とゆりさんも大笑いだった。

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（※レシピ）

スコップコロッケ

＜材料（2～3人分）＞

じゃがいも 3個（300g）

玉ねぎ 1/2個（100g）

合いびき肉 80g

塩 小さじ 1/2

顆粒コンソメ 小さじ1

水 大さじ1

牛乳 大さじ3

パン粉（粗め） 20g

サラダ油 大さじ1

＜作り方＞

（1）じゃがいもは皮をむいて5mm厚さに切って水にさらし、玉ねぎはみじん切りにする。

（2）耐熱ボウルに水気を軽くきったじゃがいもを入れ、玉ねぎ、合いびき肉を広げてのせる。

（3）（2）に塩、顆粒コンソメ、水をかけ、両端をあけてラップをし、600Wの電子レンジで9分加熱する。

（4）（3）をつぶして牛乳を加えて混ぜ、グラタン皿に移す。

（5）パン粉にサラダ油を加えて混ぜ、（4）の上に広げて、オーブントースターで焦げ目がつくまで焼く。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「スコップコロッケ」の調理の様子は、5月1日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。