アイドルグループ・仮面女子の猪狩ともかが４日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ヴィーガン（完全菜食主義者）の活動について言及した。動物愛護団体の活動家らが１日、東京・お台場で開催中の「肉フェス」の会場前でエイリアンに扮し「ヴィーガンになろう」と呼びかけた。さらに「もし宇宙人が人間が動物にしていることをしたら？」「肉じゃない『誰かの体だ』」などとメッセージが書かれたプラカードを掲げた。猪狩は