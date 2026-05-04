飛距離を出すにはどうすればいいのでしょうか？今回は、米ツアーのトッププロのスイングをもとに、森山コーチに解説していただきました。 Point1：始動地面反力を使ってスピーディに上げる こっちがブレーキ（左）ここがアクセル（右） 飛ばしの技術においてバックスイングは非常に大事です。「スムーズかつスピーディなバックスイングで右手の位置が高いトップを作る」。