「地面を押す」イメージでバックスイング！飛距離アップのコツを解説

飛距離を出すにはどうすればいいのでしょうか？今回は、米ツアーのトッププロのスイングをもとに、森山コーチに解説していただきました。

Point1：始動

地面反力を使ってスピーディに上げる

こっちがブレーキ（左）ここがアクセル（右）

飛ばしの技術においてバックスイングは非常に大事です。「スムーズかつスピーディなバックスイングで右手の位置が高いトップを作る」。これが切り返しで大きなパワーを生むことにつながり、ひいては上手なリリースも導きます。

ポイントは、地面反力を使って体の右サイドを高く引き上げること。地面反力はダウンスイング以降で使うものと考えている人も多いと思いますが、じつはバックスイングにおいても不可欠。右サイドを引き上げるのに、手の力ではなく足で地面を押した反力を利用するのです。

始動の際に左足で地面を押し、それを右足で受け止めるようなイメージをもってください。フォロー方向から振り戻すように、右手とクラブを右上に一気に放り上げるような感覚です。「ゆっくり上げる」では飛ばせませんよ。

体を沈み込ませたり（左）、ヨコに揺さぶる（右）のはNG

左足を蹴った反動で右手を高く放り上げる

左足を蹴った力を右足で受け止め、その地面反力で右手とクラブをポンと高く放り上げるようにバックスイングする

斜め上に振り上げる感じです

背中の右側で右サイドを引き上げる

バックスイングの際は、右の背筋を使って体の右サイドを引っ張り上げるイメージ

足踏みをして振り戻す動きでバックスイング

右足のカカトを浮かせた状態から踏み込み、フォロー側から振り戻してバックスイングするとこの動きを強調して体感しやすい

いかがでしたか？ 地面反力を利用しましょう。

レッスン=森山錬

●もりやま・れん/1996年まれ。代々木高校ゴルフ部出身でジュニア時代から活躍。19年に「Futako Golf Club」を設立してレッスン活動をはじめ、SNSでの発信も行なっている。

ローリー・マキロイ

●1980年生まれ、北アイルランド出身。175cm、73kg。07年に18歳でプロ転向し、欧州ツアーに参戦。09年に初勝利をあげ、11年には全米オープンを制覇。以後、欧・米通算49勝をあげ、昨年はマスターズを制してキャリアグランドスラムを達成した。

構成=鈴木康介

写真=田中宏幸、田辺安啓

協力=取手国際ゴルフ倶楽部