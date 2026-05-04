現役看護師でレースクイーン（レースアンバサダー）の立華理莉（24）が3日、インスタグラムを更新。同日、静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦の予選について報告した。立華は「SUPERGT Rd.2FUJI予選日お疲れ様でした」と書き出し、「私達が応援する61号車は、なんと...Q1A組井口選手トップ通過!!そしてQ2も山内選手がトップタイムを叩き出しポールポジションを獲得しました」と報告。続けて「エンジンEJ33に