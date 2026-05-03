マイナビは2026年4月14日、1500人の中途採用業務を担当する企業の人事担当者を対象に実施した「企業の雇用施策に関するレポート2026年版（2025年実績）」の結果を発表した。「人材の定着」、「シニア人材の活用」が課題に調査では、中途採用担当者に、自社の人材課題として「人材の定着（A）」と「新規人材の確保（B）」のどちらに強い課題感を持っているかを聞いた。その結果、「人材の定着」は50.9％（「Aの課題感が強い」14.5％