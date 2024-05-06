最新のボクシングニュース
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井上尚弥、アフマダリエフを下し世界戦26連勝「最大の強敵」に判定完封
世界スーパーバンタム級4団体防衛戦ボクシングの世界スーパーバンタ…
THE ANSWER
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井上尚弥、ラスベガス決戦へ！ カルデナスとのフェイスオフを報告「残り時間を大切にしっかり仕上げます」
プロボクシング4団体統一スーパーバンタム級王者・井上尚弥選手が、自…
livedoor
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亀田和毅、4歳長男“のあ”のカバー曲デビューに歓喜 5.24世界戦へ親子で高まるボルテージ
元WBOバンタム級・WBCスーパーバンタム級王者で現在IBFフェザー級1…
livedoor
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亀田和毅が王座獲得なら井上尚弥戦に現実味 畑山隆則氏が語る
プロボクシングの元世界2階級制覇王者・畑山隆則氏（49）が、2025年2…
J-CASTニュース
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井上尚弥の瞬殺4回KOにネット衝撃「人間からしちゃいけない音が...」
キムは「来い!」とジャスチャーを見せたが、容赦なくワンツーでぶっ倒した
THE ANSWER
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井上尚弥、試合10日前の肉体を披露「凄まじい肉鎧」とファン驚愕
14日には決戦10日前の肉体を自身のSNSで披露し、ファンからは恐れる声も
THE ANSWER
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井上尚弥の強さはパンチの正確性 7回TKO負けのドヘニーが対戦を回顧
膝つきダウンのドへニーが英専門メディアに出演9月3日に東京・有明…
THE ANSWER
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パリ五輪・性別騒動の女子ボクサーが金メダル獲得に涙 表彰式は祝福ムード
パリ五輪ボクシング女子66キロ級決勝で中国の選手に勝ち、金メダルを獲得
THE ANSWER
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解説を外された村田諒太氏 「井上尚弥の何がすごいの？」と恨み節か
5月6日の井上尚弥の防衛戦で解説を外されていた、とボクシング関係者
Smart FLASH
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井上尚弥に「王座はく奪」危機か 具志堅用高氏が見解を示す
WBAから「王座はく奪」の可能性もあることに「厳しいね」とコメント
J-CASTニュース
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井上尚弥にドヘニーが再び挑戦状「俺は他の給料泥棒達と違う」
地元紙を通じて「日本のファンのために全てを懸けてやる!」などと豪語した
THE ANSWER
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ルイス・ネリ、来日中に親友と蒙古タンメン中本を訪問 店舗側も反応
蒙古タンメン中本にも訪問し、ラーメン店で「親友」と話していたという
THE ANSWER
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「一夜にして悪役からライバルに」日本人ファンに対するネリの行動が話題
宿泊していたホテルのロビーに現れ、サインを求められているよう
THE ANSWER
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井上尚弥が王座返上へ？大橋秀行会長が肩書きに固執しないことを強調
指名試合が求められる状態が続くため、王座を返上する可能性を示唆
THE ANSWER
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井上尚弥に敗れたネリが東京ディズニーランドを訪問 腫れた顔で園内を闊歩
インスタグラムで投稿ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キ…
THE ANSWER
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人生初ダウンの井上尚弥、笑いながら異例のお願い「切り取りやめて」
初回に試合で人生初ダウンを喫し、笑いながらファンに「お願い」
THE ANSWER
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井上尚弥がラウンド中にルイス・ネリを挑発 苦言を呈する声も
ラウンド中に対戦相手のルイス・ネリを挑発したことなどが物議に
Smart FLASH
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青木真也がルイス・ネリを逆張り応援、投稿に失望も「みっともねぇ」
井上がダウンを取られた際、青木真也がXで「いけ！ネリ！！！」と応援
女性自身
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4ラウンドでネリを誘い込み強打 井上尚弥に米実況驚き「見てください！」
試合中にはネリに対して挑発に打って出るシーンで沸かせた
THE ANSWER
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井上尚弥がルイス・ネリに6回TKO勝ち、米国からも称賛「レベルが違った」
王者・井上尚弥が、WBC1位の指名挑戦者ネリに6回TKO勝ちした
THE ANSWER