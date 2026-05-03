「我々にはタイトルが必要だ」――。ディエゴ・シメオネはここ数か月、公式会見の場でも、そして記者とのオフレコの場においても、そう繰り返してきた。だからこそ、レアル・ソシエダとのコパ・デル・レイ決勝後、ラ・カルトゥーハの会見場に現れた指揮官は、敗北（２−２、PK３−４）の痛みを飲み込みながら冷徹にこう言い放った。「ファンが必要としているのはメッセージではない。勝利だ」アトレティコにとって今回のコパ決勝