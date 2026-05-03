ソシエダに国王杯決勝で敗れたアトレティコ。残すはCLのみ――シメオネ政権下でこれほど長く栄冠から遠ざかったことはないが…【現地発】

ソシエダに国王杯決勝で敗れたアトレティコ。残すはCLのみ――シメオネ政権下でこれほど長く栄冠から遠ざかったことはないが…【現地発】