4月下旬から3月期決算企業の決算発表が本格化している。本特集では、4月30日までに決算発表を終えた約250社の中から、27年3月期に経常利益が過去最高益を見込む企業を探った。 下表は、時価総額200億円以上の銘柄を対象に、27年3月期に経常利益が過去最高益を更新し、かつ同利益が前期と比べて5％以上伸びる見通しを示している39社を選び出し、増益率の大きい順に記した。 増益率トップとなったのは、野村総合研究所