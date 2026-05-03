前半戦速報、27年3月期【最高益】銘柄リスト 39社選出 ＜GW特集＞ 前半戦速報、27年3月期【最高益】銘柄リスト 39社選出 ＜GW特集＞

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4月下旬から3月期決算企業の決算発表が本格化している。本特集では、4月30日までに決算発表を終えた約250社の中から、27年3月期に経常利益が過去最高益を見込む企業を探った。



下表は、時価総額200億円以上の銘柄を対象に、27年3月期に経常利益が過去最高益を更新し、かつ同利益が前期と比べて5％以上伸びる見通しを示している39社を選び出し、増益率の大きい順に記した。



増益率トップとなったのは、野村総合研究所 <4307> [東証Ｐ]。27年3月期の税引き前利益は前期比3.0倍の1770億円と2期ぶりに過去最高益を更新する見通しだ。老朽化したシステムの刷新やAI(人工知能)活用に関する旺盛な需要を背景に、国内の産業ITソリューション事業を中心に収益が伸びるほか、前期に北米・豪州事業で減損損失を計上した反動も利益拡大の要因となる。加えて、配当は前期比7円増の84円に増配する方針を示し、発行済み株式数(自己株式を除く)の3.66％にあたる2100万株または700億円を上限に自社株買いを実施することも明らかにした。さらに29年3月期に営業利益2000億円を目指す中期経営計画を発表したが、保守的との見方もあり株価は調整を強いられている。



3位に入った山洋電気 <6516> [東証Ｐ]の前期業績は、税引き前利益が117億円(前の期比46.8％増)に拡大して着地。AI関連の設備投資が本格化する中、半導体製造装置やウエハー搬送ロボット向けサーボシステムが大きく伸びたほか、通信機器用の冷却ファンも好調だった。続く27年3月期も旺盛な需要が見込まれ、売上高1288億円(前期比20.0％増)、税引き前利益166億円(同42.1％増)といずれも4期ぶりの最高益更新を目指す。配当は170円と前期の株式分割を考慮した実質ベースで64.5％の大幅増配となる計画だ。好業績見通しを受けて株価は急騰し、4月28日に7300円と上場来高値を大幅に塗り替えている。



4位にリスト入りしたのは、北國銀行を中核に総合金融サービスを展開するＣＣＩグループ <7381> [東証Ｐ]。27年3月期は日銀による政策金利引き上げを追い風に貸出金利息が増加するうえ、有価証券ポートフォリオの見直しも継続し、経常利益は前期比34.1％増の265億円と2期連続の最高益更新を見込む。配当は前期の株式分割を考慮した実質ベースで30.4％増の30円を実施する予定だ。併せて、中期経営戦略をアップデートし、29年3月期に経常利益320億円を目指す方針を掲げた。



続く5位には、サイバーセキュリティ専門企業であるグローバルセキュリティエキスパート <4417> [東証Ｇ]が入った。27年3月期はサイバー脅威の高度化・巧妙化を背景に増大するセキュリティ対策ニーズを引き続き取り込むほか、セキュリティ教育事業やセキュリティ人材事業の高成長が継続し、経常利益は前期比33.8％増の29.7億円と9期連続で過去最高益を更新する計画だ。配当は前期比14.51円増の49.11円に大幅増配する方針としている。



6位の村田製作所 <6981> [東証Ｐ]は27年3月期の税引き前利益が前期比26.4％増の3900億円と、23年3月期に採用した国際会計基準(IFRS)移行後の過去最高益を3期連続で更新する見通しだ。データセンターの建設が活発化する中、AIサーバー向け積層セラミックコンデンサーの販売が大きく伸びる。業績好調に伴い、配当は前期比5円増の70円と14期連続の増配を見込む。併せて、発行済み株式数(自己株式を除く)の4.12％にあたる7500万株または1500億円を上限に自社株買いを実施すると発表したことも評価され、株価は上場来高値圏を快走する展開となっている。



7位にリストアップされた計測機器大手のアンリツ <6754> [東証Ｐ]もデータセンター関連需要の増加が追い風となる。27年3月期は税引き前利益が前期比23.9％増の200億円と国際会計基準ベースで6期ぶりに過去最高益を更新する計画だ。主力の通信計測事業で生成AIの普及拡大に伴うデータセンターなどでのネットワーク高速化に向けた測定需要を取り込む。配当は創業130周年記念配当4円を含めて10円増配した前期の50円を据え置く。株価は4月28日に上場来高値4235円まで上値を伸ばす場面があった。



┌─── 経常利益 ───┐ 予想

コード 銘柄名 増益率 27年3月期 26年3月期 PER

<4307> 野村総研 201 177000 58851 20.2 *

<8793> ＮＥＣキャピ 48.8 17000 11427 8.6

<6516> 山洋電 42.1 16690 11747 20.0 *

<7381> ＣＣＩＧ 34.1 26500 19756 12.6

<4417> Ｇセキュリ 33.8 2973 2222 20.2

<6981> 村田製 26.4 390000 308643 31.9 *

<6754> アンリツ 23.9 20000 16147 32.9 *

<6503> 三菱電 21.7 640000 526077 26.2 *

<6857> アドテスト 21.7 629000 516720 43.4 *

<3891> 高度紙 18.7 4400 3707 20.1



<4373> シンプレクス 18.1 16943 14352 16.6 *

<8892> エスコン 16.3 20000 17190 7.9

<9687> ＫＳＫ 14.7 3300 2878 11.5

<9962> ミスミＧ 13.9 55900 49095 24.3

<1930> 北陸電工 13.7 6200 5451 11.4

<8704> トレイダーズ 13.6 7000 6161 6.2

<4733> ＯＢＣ 12.1 28260 25218 23.6

<9733> ナガセ 10.5 6437 5825 13.8

<5333> ＮＧＫ 10.3 105000 95202 18.0

<9551> メタウォータ 10.1 14500 13175 14.7



<9412> スカＪＳＡＴ 10.1 39000 35420 36.9

<2359> コア 9.7 4300 3921 9.7

<8056> ビプロジー 9.5 48000 43845 13.2 *

<7981> タカラスタ 9.3 21500 19677 12.6

<4684> オービック 9.3 114500 104779 21.7

<2737> トーメンデバ 8.8 14500 13322 9.3

<6762> ＴＤＫ 8.4 300000 276810 23.4 *

<296A> 令和ＡＨ 8.3 2160 1994 19.5

<8103> 明和産 8.2 4800 4438 9.2

<4709> ＩＤＨＤ 8.0 4550 4212 11.7



<4362> 日精化 7.7 6000 5570 10.4

<3092> ＺＯＺＯ 7.4 74400 69261 18.2

<4956> コニシ 7.2 11900 11098 10.8

<6823> リオン 6.9 4750 4443 13.0

<2327> ＮＳＳＯＬ 6.7 48300 45286 20.6 *

<1942> 関電工 6.5 90500 84981 20.6

<1939> 四電工 6.1 9900 9327 14.5

<7236> ティラド 5.8 13100 12378 9.2

<6436> アマノ 5.1 25600 24358 14.1



※経常利益の単位は百万円。「*」は国際会計基準を採用する銘柄。



●決算発表の集中期間(5月15日まで)は、その日に発表された決算で23年3月期に増収増益を見込む銘柄を、速報ベースで毎日19時ごろに配信します。

「高成長企業を追う！ 27年3月期【増収増益】リスト」 ━━━━━━━

「4月28日版 31社」「4月30日版 39社」「5月1日版 12社」



株探ニュース