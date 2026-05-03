連続テレビ小説や大河ドラマと並ぶ人気ドラマ枠のTBS「日曜劇場」。今期は堤真一の『GIFT』が放送され、視聴率ではやや苦戦しているが、この日曜劇場に最も貢献している俳優は誰だろうか？【写真】娘の“文化祭”の様子を離れた場所から見守る堤真一ターニングポイントとなった『半沢直樹』日曜劇場の一つのターニングポイントとなったのが、2013年7月期の『半沢直樹』だろう。それまで若干カラーが定まらなかった同枠に、「働