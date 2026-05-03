ゴールデンウィーク後半2日目の3日は、西日本を中心にあいにくの天気となりました。一方、関東から北では各地で夏日となり、壮大な祭りも開かれました。青空のもと、子どもたちの楽しげな声が聞こえています。一足早い夏を楽しんでいたのは、東京・あきる野市の遊園地「東京サマーランド」。期間限定で屋外プールの一部を開放しています。開放されているのは、岩登りや滑り台を楽しめるプールや、浮き島を渡るものなど4つ。透明な