上杉謙信VS武田信玄の名場面も再現　“川中島の戦い”両軍520人が参加　GW後半2日目　関東から北は行楽日和

ゴールデンウィーク後半2日目の3日は、西日本を中心にあいにくの天気となりました。

一方、関東から北では各地で夏日となり、壮大な祭りも開かれました。

青空のもと、子どもたちの楽しげな声が聞こえています。

一足早い夏を楽しんでいたのは、東京・あきる野市の遊園地「東京サマーランド」。

期間限定で屋外プールの一部を開放しています。

開放されているのは、岩登りや滑り台を楽しめるプールや、浮き島を渡るものなど4つ。

透明なチューブに入って、水の上を動き回る遊びもできます。

3日、東京都心は2日連続の夏日となり、あきる野市に近い八王子市でも25.9度を観測し、6月中旬並の初夏の陽気となりました。

一方、静岡・浜松市ではゴールデンウィークの風物詩となっている「浜松まつり」が3日開幕しました。

祭りのメインイベントが「たこ揚げ」。

子どもたちの誕生を祝い、健やかな成長を願う初だこが大空に舞い上がると、会場は熱気に包まれました。

参加した親子は「ここまで成長してこられて家族にも感謝したいし、こうやってたこを揚げられたことも普通ではできないので、感謝したい」「（娘が）たこのように立派に成長してくれたらいい」と話しました。

「浜松まつり」は5日まで開かれます。

所変わって、山形・米沢市では「米沢上杉まつり」が3日に最終日を迎え、戦国史上最大の死闘といわれる「川中島の戦い」が再現されました。

再現されたのは、馬にまたがった上杉謙信が単騎で敵陣に突入し、武田信玄に切りかかったとされる場面。

信玄は軍扇でこれを防いだといわれています。

2026年は両軍合わせて約520人が参加し、熱い戦いが繰り広げられました。

参加した子どもたちは「やってみたいと思っていた。（Q. 謙信と信玄はどっちが好き？）家来だと武田信玄だけど、人物的に好きなのは上杉謙信」「迫力あって楽しかった」と話しました。