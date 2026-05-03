現地時間5月2日、アメリカ・チャーチルダウンズ競馬場で行われたケンタッキーダービー（G1・3歳・ダ2000m・18頭立て・1着賞金310万ドル＝約4億9000万円）は、J.オルティス騎乗のゴールデンテンポ（牡3・C.ドゥヴォー）が勝利。2着にレネゲイド、3着にオシェリが入った。勝ちタイムは2:02.27（良）。レースでは日本馬も存在感を示した。西村淳也騎手騎乗のダノンバーボンは、4コーナーで先頭に立つ積極策。直線半ばでは押し切る