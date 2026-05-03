大型連休後半、新潟県内の行楽地は賑わいをみせています。新潟市では恒例のやすらぎ堤川まつりが始まりました。 【氏田陽菜アナウンサー】 「鯉のぼりが元気よく風にそよぐ中、やすらぎ堤には多くの人が訪れている」 新潟市中央区のNST本社ややすらぎ堤で始まった信濃川感謝祭やすらぎ堤川まつり。 フリーマーケットで雑貨を買い求める人や、ロボットのサラブレッドで騎乗体験を楽しむ家族連れの姿などが見ら