秋篠宮ご一家は、日本人のパラグアイ移住90周年などを記念したコンサートを鑑賞されました。3日午後2時半頃、ご夫妻と次女の佳子さま、大学2年生になった長男・悠仁さまは足立区のホールに着席されました。会場では、日本人のパラグアイ移住90周年などを記念し、南米のハープ「アルパ」の演奏が披露され、ご一家は、大きな拍手を送られました。秋篠宮さまは、2006年の移住70周年にパラグアイを訪問され、80周年には長女の小室眞子