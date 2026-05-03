お笑いタレント東野幸治（58）が2日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。娘の職業を明かし、指原莉乃（33）と若槻千夏（41）を驚かせた。“東野幸治がもしも芸人じゃなかったら”という会話の流れで東野は「子どもに『勉強しなさい』って言う？」と質問した。若槻は「言うっていうか、言えないです。自分がやってなかったから」と明かした。指原から「でもお子さんめちゃめちゃ頭いいですよね？」と聞か