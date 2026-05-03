5月3日、LaLa arena TOKYO-BAYで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ最終戦が行われ、千葉ジェッツが98－81でアルティーリ千葉に勝利。B1東地区2位が確定し、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルのホーム開催権を獲得した。 千葉Jは第1クォーターから渡邊雄太を中心にハイペースに得点を重ねると、