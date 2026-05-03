STARTO ENTERTAINMENT所属の俳優・木村拓哉さんが、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新設されたプライベートレーベル「C&C STAGE（シーアンドシーステージ）」を始動することが明らかになりました。2026年5月3日、木村さんのレギュラー番組であるTOKYO FM「Flow」内で発表されました。 【写真を見る】【 木村拓哉 】エイベックスへレーベル移籍「今年2026年騒ぐ場所を設けてみたい」新レー