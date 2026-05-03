【漫画】本編を読む『マウンティング夫が地獄です』（ふゆ/KADOKAWA）は、結婚後に露わになったマウンティング体質の夫との生活を描いたコミックエッセイだ。温かい家庭を築けると思って始まった結婚生活が、息苦しいものへと変わっていく過程を、妻の視点から描いている。主人公のふゆは、大好きな彼氏と結婚し、幸せな家庭を築くことに期待を膨らませていた。しかし結婚から半年ほど経つと、夫の態度に違和感を覚えるようにな