口を開けば人を見下す発言を連発し、妻に精神的な攻撃を続けるマウンティング夫。そんな地獄の日々からの脱出はできるのか!?【書評】

口を開けば人を見下す発言を連発し、妻に精神的な攻撃を続けるマウンティング夫。そんな地獄の日々からの脱出はできるのか!?【書評】