ユナイテッド航空は、「マイレージプラス会員感謝月間2026」を5月1日から31日まで開催する。マイレージプラス・エクスクルーシブとして、6月4日に開催するフェアモント東京での限定ディナーイベント（75,000マイル／2名様分・20組限定）や、アメリカンクラフトビールセットの宅配（2,000マイル・先着100名）、東京・大阪で上演されるミュージカル「BOOP! The Musical」のペアS席鑑賞券（15,000マイル）なども用意されている。さら