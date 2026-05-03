株式投資のリスクを低減するために重要だといわれている「長期」と「分散」ですが、この通説は本当に正しいのでしょうか？本記事は『元メガバンカーFPが教える シニアのための堅実な資産運用』から一部を抜粋し、統計学の分析手法を用いた検証結果を紹介します。株式投資、よく聞く「長期の分散投資でリスク低減」は本当か？株式投資をするなら「分散」「長期」が重要…。世間ではそういわれていますが、実際のところどうなので