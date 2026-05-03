＜メキシコ・リビエラマヤオープン3日目◇2日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞渋野日向子は4バーディ・4ボギーの「72」とスコアは伸ばせなかったが、トータル2オーバー・62位タイから43位に浮上した。朝から風が吹き、蒸し暑さも重なったムービングデーの平均スコアは「73.295」。タフなコンディションのなかで、順位を上げることができた。〈連続写真〉前傾変化でミス減少渋野日向子の最新スイング2番