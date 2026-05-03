5月2日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」 B1 第36節（最終節）が行われ、各地で熱戦が繰り広げられた。 チャンピオンシップ（CS）進出クラブのうち、すでに東地区1位の宇都宮ブレックス、西地区1位の長崎ヴェルカの順位が確定していたが、この日の結果でシーホース三河が西地区2位を決めた。三河は越谷アルファーズとの接戦を83－75で制して43勝16敗。同地区3位の名