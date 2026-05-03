【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【前編を読む】遠藤航〈前編〉弱点を最小限にとどめられるサッカーIQの高いスーパーな選手MF遠藤航（英プレミア1部リバプール／33歳）5月15日の北中米W杯メンバーまでカウントダウン状態に入っている。主将の遠藤の早期復帰が待たれるところだが、森保一監督はどのような最終決断を下すのか。そこはJ湘南時代の恩師・反町氏にとっても興味深い点だろう。遠藤の扱い、そして日本代表の