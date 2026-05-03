【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【前編を読む】鈴木唯人〈前編〉「どうしても…」と2度の保留にへこたれなかった男の素顔MF鈴木唯人（ドイツ1部フライブルグ／24歳）今季ドイツ1部参戦1年目ながら、23試合出場4得点2アシスト（4月14日時点）という実績を残し、クラブの欧州EL4強入りの原動力にもなっている。そもそも日本人選手が欧州5大リーグでトップ下に固定されるケースはそうない。2026年北中米W杯メンバー入り