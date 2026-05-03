●信用買い残増加ランキング【ベスト50】 ※4月24日信用買い残の4月17日信用買い残に対する増加ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1569銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 買い残信用倍率 １． ソニーＦＧ 49,811158,597 23.07 ２． ＮＴＴ