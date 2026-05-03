　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※4月24日信用買い残の4月17日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1569銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　 　　49,811　　158,597　　 23.07
２．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　22,939　　148,458　　 48.15
３．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　5,958　　106,685　　 58.58
４．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 　　　4,390　　 13,905　　　7.17
５．<8136> サンリオ 　　　　　3,500　　 46,657　　　7.06
６．<7203> トヨタ 　　　　　　3,457　　 13,396　　　8.83
７．<4755> 楽天グループ 　　　2,707　　 23,273　　 30.02
８．<7974> 任天堂 　　　　　　2,420　　 13,084　　 22.03
９．<8714> 池田泉州ＨＤ 　　　2,417　　　3,887　　 11.78
10．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　1,946　　 14,302　　 24.90
11．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　1,651　　 36,888　　 19.04
12．<5016> ＪＸ金属 　　　　　1,630　　 17,510　　 12.40
13．<7751> キヤノン 　　　　　1,612　　　4,011　　 27.16
14．<4568> 第一三共 　　　　　1,590　　　9,656　　 53.77
15．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　1,474　　 21,619　　 28.44
16．<6740> Ｊディスプレ 　　　1,438　　 40,523　　　1.62
17．<547A> ムニノバＨＤ 　　　1,421　　 14,674　　 35.01
18．<9434> ＳＢ 　　　　　　　1,342　　 35,526　　 20.92
19．<7419> ノジマ 　　　　　　1,167　　　6,518　　 82.61
20．<5411> ＪＦＥ 　　　　　　1,077　　　4,507　　　8.17
21．<9509> 北海電 　　　　　　1,042　　　7,471　　　2.63
22．<8604> 野村 　　　　　　　1,019　　 14,950　　 14.56
23．<9843> ニトリＨＤ 　　　　　960　　　3,665　　　7.06
24．<9424> 日本通信 　　　　　　956　　 12,627　　　9.88
25．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　948　　　5,369　　　3.56
26．<5401> 日本製鉄 　　　　　　942　　 35,414　　 18.29
27．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　916　　 13,308　　 28.45
28．<8410> セブン銀 　　　　　　861　　　9,178　　　1.94
29．<6758> ソニーＧ 　　　　　　837　　 12,864　　 54.44
30．<3038> 神戸物産 　　　　　　794　　　2,559　　 16.01
31．<4902> コニカミノル 　　　　792　　　4,043　　 24.49
32．<6954> ファナック 　　　　　769　　　3,865　　 18.91
33．<8473> ＳＢＩ 　　　　　　　701　　　7,471　　112.18
34．<2413> エムスリー 　　　　　653　　　5,385　　 20.60
35．<4901> 富士フイルム 　　　　628　　　3,062　　 67.46
36．<2353> 日本駐車場 　　　　　619　　　1,743　　 23.24
37．<8524> 北洋銀 　　　　　　　612　　　1,827　　　3.41
38．<4506> 住友ファーマ 　　　　602　　　9,448　　　0.71
39．<2146> ＵＴ 　　　　　　　　576　　　6,633　　　4.29
40．<6479> ミネベア 　　　　　　572　　　2,901　　 24.52
41．<8058> 三菱商 　　　　　　　565　　　5,680　　　6.23
42．<268A> リガクＨＤ 　　　　　560　　　1,887　　258.62
43．<7389> あいちＦＧ 　　　　　546　　　3,042　　 21.29
44．<7261> マツダ 　　　　　　　535　　　4,017　　　7.58
45．<4005> 住友化 　　　　　　　523　　　8,802　　　8.25
46．<8411> みずほＦＧ 　　　　　521　　　9,208　　 12.11
47．<8001> 伊藤忠 　　　　　　　519　　　7,807　　 13.70
48．<9005> 東急 　　　　　　　　515　　　　713　　　8.79
49．<4784> ＧＭＯインタ 　　　　508　　　3,625　　164.81
50．<6902> デンソー 　　　　　　504　　　3,142　　 16.78

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