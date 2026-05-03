信用残ランキング【買い残増加】 ソニーＦＧ、ＮＴＴ、東電ＨＤ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※4月24日信用買い残の4月17日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1569銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 49,811 158,597 23.07
２．<9432> ＮＴＴ 22,939 148,458 48.15
３．<9501> 東電ＨＤ 5,958 106,685 58.58
４．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 4,390 13,905 7.17
５．<8136> サンリオ 3,500 46,657 7.06
６．<7203> トヨタ 3,457 13,396 8.83
７．<4755> 楽天グループ 2,707 23,273 30.02
８．<7974> 任天堂 2,420 13,084 22.03
９．<8714> 池田泉州ＨＤ 2,417 3,887 11.78
10．<3697> ＳＨＩＦＴ 1,946 14,302 24.90
11．<8306> 三菱ＵＦＪ 1,651 36,888 19.04
12．<5016> ＪＸ金属 1,630 17,510 12.40
13．<7751> キヤノン 1,612 4,011 27.16
14．<4568> 第一三共 1,590 9,656 53.77
15．<7013> ＩＨＩ 1,474 21,619 28.44
16．<6740> Ｊディスプレ 1,438 40,523 1.62
17．<547A> ムニノバＨＤ 1,421 14,674 35.01
18．<9434> ＳＢ 1,342 35,526 20.92
19．<7419> ノジマ 1,167 6,518 82.61
20．<5411> ＪＦＥ 1,077 4,507 8.17
21．<9509> 北海電 1,042 7,471 2.63
22．<8604> 野村 1,019 14,950 14.56
23．<9843> ニトリＨＤ 960 3,665 7.06
24．<9424> 日本通信 956 12,627 9.88
25．<4661> ＯＬＣ 948 5,369 3.56
26．<5401> 日本製鉄 942 35,414 18.29
27．<8316> 三井住友ＦＧ 916 13,308 28.45
28．<8410> セブン銀 861 9,178 1.94
29．<6758> ソニーＧ 837 12,864 54.44
30．<3038> 神戸物産 794 2,559 16.01
31．<4902> コニカミノル 792 4,043 24.49
32．<6954> ファナック 769 3,865 18.91
33．<8473> ＳＢＩ 701 7,471 112.18
34．<2413> エムスリー 653 5,385 20.60
35．<4901> 富士フイルム 628 3,062 67.46
36．<2353> 日本駐車場 619 1,743 23.24
37．<8524> 北洋銀 612 1,827 3.41
38．<4506> 住友ファーマ 602 9,448 0.71
39．<2146> ＵＴ 576 6,633 4.29
40．<6479> ミネベア 572 2,901 24.52
41．<8058> 三菱商 565 5,680 6.23
42．<268A> リガクＨＤ 560 1,887 258.62
43．<7389> あいちＦＧ 546 3,042 21.29
44．<7261> マツダ 535 4,017 7.58
45．<4005> 住友化 523 8,802 8.25
46．<8411> みずほＦＧ 521 9,208 12.11
47．<8001> 伊藤忠 519 7,807 13.70
48．<9005> 東急 515 713 8.79
49．<4784> ＧＭＯインタ 508 3,625 164.81
50．<6902> デンソー 504 3,142 16.78
株探ニュース
※4月24日信用買い残の4月17日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1569銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 49,811 158,597 23.07
２．<9432> ＮＴＴ 22,939 148,458 48.15
３．<9501> 東電ＨＤ 5,958 106,685 58.58
４．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 4,390 13,905 7.17
５．<8136> サンリオ 3,500 46,657 7.06
６．<7203> トヨタ 3,457 13,396 8.83
７．<4755> 楽天グループ 2,707 23,273 30.02
８．<7974> 任天堂 2,420 13,084 22.03
９．<8714> 池田泉州ＨＤ 2,417 3,887 11.78
10．<3697> ＳＨＩＦＴ 1,946 14,302 24.90
11．<8306> 三菱ＵＦＪ 1,651 36,888 19.04
12．<5016> ＪＸ金属 1,630 17,510 12.40
13．<7751> キヤノン 1,612 4,011 27.16
14．<4568> 第一三共 1,590 9,656 53.77
15．<7013> ＩＨＩ 1,474 21,619 28.44
16．<6740> Ｊディスプレ 1,438 40,523 1.62
17．<547A> ムニノバＨＤ 1,421 14,674 35.01
18．<9434> ＳＢ 1,342 35,526 20.92
19．<7419> ノジマ 1,167 6,518 82.61
20．<5411> ＪＦＥ 1,077 4,507 8.17
21．<9509> 北海電 1,042 7,471 2.63
22．<8604> 野村 1,019 14,950 14.56
23．<9843> ニトリＨＤ 960 3,665 7.06
24．<9424> 日本通信 956 12,627 9.88
25．<4661> ＯＬＣ 948 5,369 3.56
26．<5401> 日本製鉄 942 35,414 18.29
27．<8316> 三井住友ＦＧ 916 13,308 28.45
28．<8410> セブン銀 861 9,178 1.94
29．<6758> ソニーＧ 837 12,864 54.44
30．<3038> 神戸物産 794 2,559 16.01
31．<4902> コニカミノル 792 4,043 24.49
32．<6954> ファナック 769 3,865 18.91
33．<8473> ＳＢＩ 701 7,471 112.18
34．<2413> エムスリー 653 5,385 20.60
35．<4901> 富士フイルム 628 3,062 67.46
36．<2353> 日本駐車場 619 1,743 23.24
37．<8524> 北洋銀 612 1,827 3.41
38．<4506> 住友ファーマ 602 9,448 0.71
39．<2146> ＵＴ 576 6,633 4.29
40．<6479> ミネベア 572 2,901 24.52
41．<8058> 三菱商 565 5,680 6.23
42．<268A> リガクＨＤ 560 1,887 258.62
43．<7389> あいちＦＧ 546 3,042 21.29
44．<7261> マツダ 535 4,017 7.58
45．<4005> 住友化 523 8,802 8.25
46．<8411> みずほＦＧ 521 9,208 12.11
47．<8001> 伊藤忠 519 7,807 13.70
48．<9005> 東急 515 713 8.79
49．<4784> ＧＭＯインタ 508 3,625 164.81
50．<6902> デンソー 504 3,142 16.78
株探ニュース