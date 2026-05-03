シャルケがブンデスリーガ復帰を決めた。2022−23シーズンのブンデスリーガで17位に終わり、わずか1年での2.ブンデスリーガ（2部リーグ）へ降格したシャルケ。ここ2シーズンは10位、14位と中位に甘んじていたが、今シーズンは序盤戦から上位に立ち続け、第10節終了後に首位へ躍り出た。現地時間2日に行われた第32節ではデュッセルドルフに1−0で勝利。この結果、1試合消化の少ない3位ハノーファーとの暫定勝ち点差が「10」に