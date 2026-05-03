連休のおうちごはんは、ホットプレートを囲んで家族みんなでわいわい楽しみませんか？テーブルの真ん中でジュージュー焼ける音と香りに、子どもも大人も自然と笑顔に。今回は韓国・日本・スペインから、ホットプレート1台で作れる世界の絶品ごちそうレシピを厳選してご紹介します！■【韓国】とろ〜りチーズが主役！本場の味「チーズタッカルビ」連休のおうちパーティーの主役にぴったりなのが、SNSでも大人気のチーズタッカルビ！