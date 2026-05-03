





【材料】（2人分）



鶏もも肉 2枚

<調味料>

酒 大さじ 3

砂糖 大さじ 1/2

しょうゆ 大さじ 1

コチュジャン 大さじ 1

ニンニク(すりおろし) 1片分

ショウガ(すりおろし) 1片分

キャベツ 1/4個

玉ネギ 1/2個

サツマイモ(小) 2本

ピザ用チーズ 200g

ゴマ油 大さじ 1



【下準備】



1、鶏もも肉は余分な脂や太い筋を取り除き、食べやすい大きさの削ぎ切りにし、＜調味料＞の材料をしっかりもみ込み、10分おく。







2、サツマイモは皮ごときれいに水洗いし、縦半分に切ってさらに厚さ1cmの半月切りにし、水に放つ。







3、キャベツは芯を取り、ひとくち大に切る。玉ネギは縦幅1cmに切り、さらに横半分に切る。







【作り方】



1、ホットプレートにゴマ油を中火で熱し、サツマイモ、玉ネギ、キャベツ、鶏もも肉の順で並べ、焦げないように混ぜながら中火で炒める。







2、鶏もも肉に火が通ったら、具材を2等分にして両端に寄せる。真ん中にピザ用チーズを入れる。







3、弱火にし、チーズが溶けてきたら具材をからめて頂く。







ホットプレートでチーズタッカルビ 韓国本場の味！【材料】（2人分）鶏もも肉 2枚<調味料>酒 大さじ 3砂糖 大さじ 1/2しょうゆ 大さじ 1コチュジャン 大さじ 1ニンニク(すりおろし) 1片分ショウガ(すりおろし) 1片分キャベツ 1/4個玉ネギ 1/2個サツマイモ(小) 2本ピザ用チーズ 200gゴマ油 大さじ 1【下準備】1、鶏もも肉は余分な脂や太い筋を取り除き、食べやすい大きさの削ぎ切りにし、＜調味料＞の材料をしっかりもみ込み、10分おく。2、サツマイモは皮ごときれいに水洗いし、縦半分に切ってさらに厚さ1cmの半月切りにし、水に放つ。3、キャベツは芯を取り、ひとくち大に切る。玉ネギは縦幅1cmに切り、さらに横半分に切る。【作り方】1、ホットプレートにゴマ油を中火で熱し、サツマイモ、玉ネギ、キャベツ、鶏もも肉の順で並べ、焦げないように混ぜながら中火で炒める。2、鶏もも肉に火が通ったら、具材を2等分にして両端に寄せる。真ん中にピザ用チーズを入れる。3、弱火にし、チーズが溶けてきたら具材をからめて頂く。







【材料】（2人分）



<生地>

小麦粉 100g

だし汁 120~130ml

長芋(すりおろし) 大さじ 2

削り節 大さじ 2

キャベツ(せん切り) 1/4個分

モヤシ 1/2袋

天かす 大さじ 4

とろろ昆布 10g

豚バラ肉(薄切り) 6枚

中華麺 2玉

卵 2個

お好み焼きソース 適量

マヨネーズ 適量

青のり 適量

紅ショウガ 適量

塩コショウ 少々

サラダ油 適量



【下準備】



1、＜生地＞の材料はよく混ぜ合わせる。(ヒント)できれば前日から混ぜ合わせ冷蔵庫で寝かせておくといいですね。







【作り方】



1、170℃位に温めたホットプレートにサラダ油を薄くひき、お玉に＜生地＞を取り、お玉の底で円を描くように、20cm位の直径のクレープ状に広げてのばし、削り節大さじ1/2を全体にかける。







2、半量のキャベツを中央に山高くのせ、とろろ昆布を広げながらのせ、さらにモヤシを山高くのせて天かすをかけ、豚バラ肉を広げながら山を覆うようにのせる。







3、さらに＜生地＞少々を全体にかけ、ホットプレートの温度を上げる(200〜220℃位)。はじめに伸ばしたクレープ状の＜生地＞の縁が少し浮き上がってきたら、ヘラで手前に一気に返し、はみ出た部分は内に押し込む。







4、生地にヘラをあて、あてたヘラをもう一つのヘラで押さえながら、野菜の水分を飛ばすように、厚みが半分位になるまで押さえながら焼く(2枚作る)。







5、ホットプレートの空いた所にサラダ油をひき、中華麺をのせて塩コショウ、残りの削り節、お好み焼きソースで味を調えて炒める。







6、(5)の中華麺が炒められたら(4)を重ね、形を整えながら、さらに押さえ付けながら焼く。







7、ホットプレートの空いた所にサラダ油をひき、卵を割ってヘラの角で卵黄をつぶし、生地の大きさ位に円に広げ、(6)をのせて押さえ付ける。お好み焼きソースを全体にかけ、青のりや紅ショウガ、マヨネーズをお好みでかける。







広島焼き風お好み焼き【材料】（2人分）<生地>小麦粉 100gだし汁 120~130ml長芋(すりおろし) 大さじ 2削り節 大さじ 2キャベツ(せん切り) 1/4個分モヤシ 1/2袋天かす 大さじ 4とろろ昆布 10g豚バラ肉(薄切り) 6枚中華麺 2玉卵 2個お好み焼きソース 適量マヨネーズ 適量青のり 適量紅ショウガ 適量塩コショウ 少々サラダ油 適量【下準備】1、＜生地＞の材料はよく混ぜ合わせる。(ヒント)できれば前日から混ぜ合わせ冷蔵庫で寝かせておくといいですね。【作り方】1、170℃位に温めたホットプレートにサラダ油を薄くひき、お玉に＜生地＞を取り、お玉の底で円を描くように、20cm位の直径のクレープ状に広げてのばし、削り節大さじ1/2を全体にかける。2、半量のキャベツを中央に山高くのせ、とろろ昆布を広げながらのせ、さらにモヤシを山高くのせて天かすをかけ、豚バラ肉を広げながら山を覆うようにのせる。3、さらに＜生地＞少々を全体にかけ、ホットプレートの温度を上げる(200〜220℃位)。はじめに伸ばしたクレープ状の＜生地＞の縁が少し浮き上がってきたら、ヘラで手前に一気に返し、はみ出た部分は内に押し込む。4、生地にヘラをあて、あてたヘラをもう一つのヘラで押さえながら、野菜の水分を飛ばすように、厚みが半分位になるまで押さえながら焼く(2枚作る)。5、ホットプレートの空いた所にサラダ油をひき、中華麺をのせて塩コショウ、残りの削り節、お好み焼きソースで味を調えて炒める。6、(5)の中華麺が炒められたら(4)を重ね、形を整えながら、さらに押さえ付けながら焼く。7、ホットプレートの空いた所にサラダ油をひき、卵を割ってヘラの角で卵黄をつぶし、生地の大きさ位に円に広げ、(6)をのせて押さえ付ける。お好み焼きソースを全体にかけ、青のりや紅ショウガ、マヨネーズをお好みでかける。







【材料】（ホットプレート 1台分）



お米 2.5合

イカ 1パイ

エビ 10~12尾

アサリ(殻付き砂出し) 150~160g

鶏もも肉 1枚

玉ネギ(みじん切り) 1個分

ニンニク(みじん切り) 3片分

プチトマト 6~8個

水煮コーン(缶) 130g

赤パプリカ 1/2~1個

黄パプリカ 1/2~1個

白ワイン 150ml

塩 少々

粗びき黒コショウ 少々

オリーブ油 大さじ 6

<スープ>

酒 大さじ 4

塩 小さじ 1~2

サフラン 小さじ 1/2

熱湯 350ml

固形スープの素 2個

カレー粉 小さじ 1

ローリエ 3枚

レモン 1個

イタリアンパセリ(刻み) 適量

タバスコ 適量



【作り方】



1、イカは足を引き抜き、腹ワタを取り除いて幅1cmの輪切りにする。足は先を切り落とし、2本ずつに切り分ける。エビは殻付きのまま背に切り込みを入れ、背ワタを取り、尾の先を斜めに切る。アサリは、貝と貝をこすってきれいに水洗いする。







2、鶏もも肉は、食べやすい大きさの削ぎ切りにする。プチトマトはヘタを取り、縦半分に切る。水煮コーンはザルに上げ、汁気をきる。赤、黄パプリカは、それぞれ種とヘタを取ってくし切りする。＜スープ＞の材料のサフランは熱湯につけておく。







3、ホットプレートにオリーブ油大さじ3とニンニクを入れ、中火(170℃)で加熱し、香りがたってきたら、鶏もも肉を入れて両面こんがり焼く。エビもサッと炒め、イカ、アサリも加えて炒め合わせる。アサリが開いたら、いったん具を取り出す。







4、(3)に残りのオリーブ油、玉ネギを入れて220℃で透き通るまで炒め、お米を加える。さらにお米が透き通るまで炒め、塩、粗びき黒コショウをする。







5、白ワインを加え、沸騰したら＜スープ＞の材料を入れ、混ぜながら全体を平らにする。さらに(3)の炒めた具を並べる。







6、ホットプレートに蓋をして180℃で5〜6分加熱し、弱火(130〜140℃)にして10分加熱する。お米を少し食べてみてかたい場合は、3〜4分追加で加熱する。水分が足りない場合は、分量外の水を少し足す(少々かための方がおいしいので柔らかくなり過ぎないように気をつける)。







7、パプリカ、水煮コーン、プチトマトをのせ、再び蓋をして保温で5〜6分蒸らす。イタリアンパセリを散らし、くし切りにしたレモンを飾る。タバスコをお好みでかけて下さい。







【このレシピのポイント・コツ】



お使いのホットプレートによって火の通りが違いますので、加熱温度や時間は、調整して下さい。お米は洗わずに使いますが、気になる方は水洗いした後、しっかり乾燥させて下さい。ホットプレートの大きさにより、お米の量、スープの熱湯の量を調整して下さい。



お家で簡単パエリア ホットプレートで作る【材料】（ホットプレート 1台分）お米 2.5合イカ 1パイエビ 10~12尾アサリ(殻付き砂出し) 150~160g鶏もも肉 1枚玉ネギ(みじん切り) 1個分ニンニク(みじん切り) 3片分プチトマト 6~8個水煮コーン(缶) 130g赤パプリカ 1/2~1個黄パプリカ 1/2~1個白ワイン 150ml塩 少々粗びき黒コショウ 少々オリーブ油 大さじ 6<スープ>酒 大さじ 4塩 小さじ 1~2サフラン 小さじ 1/2熱湯 350ml固形スープの素 2個カレー粉 小さじ 1ローリエ 3枚レモン 1個イタリアンパセリ(刻み) 適量タバスコ 適量【作り方】1、イカは足を引き抜き、腹ワタを取り除いて幅1cmの輪切りにする。足は先を切り落とし、2本ずつに切り分ける。エビは殻付きのまま背に切り込みを入れ、背ワタを取り、尾の先を斜めに切る。アサリは、貝と貝をこすってきれいに水洗いする。2、鶏もも肉は、食べやすい大きさの削ぎ切りにする。プチトマトはヘタを取り、縦半分に切る。水煮コーンはザルに上げ、汁気をきる。赤、黄パプリカは、それぞれ種とヘタを取ってくし切りする。＜スープ＞の材料のサフランは熱湯につけておく。3、ホットプレートにオリーブ油大さじ3とニンニクを入れ、中火(170℃)で加熱し、香りがたってきたら、鶏もも肉を入れて両面こんがり焼く。エビもサッと炒め、イカ、アサリも加えて炒め合わせる。アサリが開いたら、いったん具を取り出す。4、(3)に残りのオリーブ油、玉ネギを入れて220℃で透き通るまで炒め、お米を加える。さらにお米が透き通るまで炒め、塩、粗びき黒コショウをする。5、白ワインを加え、沸騰したら＜スープ＞の材料を入れ、混ぜながら全体を平らにする。さらに(3)の炒めた具を並べる。6、ホットプレートに蓋をして180℃で5〜6分加熱し、弱火(130〜140℃)にして10分加熱する。お米を少し食べてみてかたい場合は、3〜4分追加で加熱する。水分が足りない場合は、分量外の水を少し足す(少々かための方がおいしいので柔らかくなり過ぎないように気をつける)。7、パプリカ、水煮コーン、プチトマトをのせ、再び蓋をして保温で5〜6分蒸らす。イタリアンパセリを散らし、くし切りにしたレモンを飾る。タバスコをお好みでかけて下さい。【このレシピのポイント・コツ】お使いのホットプレートによって火の通りが違いますので、加熱温度や時間は、調整して下さい。お米は洗わずに使いますが、気になる方は水洗いした後、しっかり乾燥させて下さい。ホットプレートの大きさにより、お米の量、スープの熱湯の量を調整して下さい。

連休のおうちごはんは、ホットプレートを囲んで家族みんなでわいわい楽しみませんか？テーブルの真ん中でジュージュー焼ける音と香りに、子どもも大人も自然と笑顔に。今回は韓国・日本・スペインから、ホットプレート1台で作れる世界の絶品ごちそうレシピを厳選してご紹介します！■【韓国】とろ〜りチーズが主役！本場の味「チーズタッカルビ」連休のおうちパーティーの主役にぴったりなのが、SNSでも大人気のチーズタッカルビ！コチュジャンでピリ辛に漬け込んだ鶏もも肉と、キャベツ・玉ネギ・サツマイモを炒め、真ん中にとろ〜りチーズをたっぷり。具材をチーズにからめて頬張れば、本場韓国の味がおうちで楽しめます。ホットプレートだから保温力もばっちりで、最後まで熱々のまま食べられるのが嬉しいポイント。■【日本】鉄板の音と香りがたまらない！本格「広島焼き風お好み焼き」ジューッ！と焦げたソースの香りがたまらない、ボリューム満点の広島焼き風お好み焼き。たっぷりのキャベツとモヤシ、豚バラ肉、中華麺を重ねて焼き上げる本格レシピです。ヘラで押さえながら焼く工程は、家族みんなで「焼き手」を交代しながら楽しむのも醍醐味。一人一枚でお腹いっぱいになるボリュームで、連休のランチや夕食にぴったりです。■【スペイン】食卓が華やぐ豪華な一皿！「お家で簡単パエリア」連休のおうちパーティーをぐっと特別にしてくれるのが、彩り鮮やかなパエリア！エビ・イカ・アサリの魚介に鶏もも肉、サフランの香りが食欲をそそる本格レシピを、なんとホットプレート1台で。プチトマト、赤・黄パプリカ、コーンの彩りで食卓が一気に華やぎ、写真映えもばっちり。お米から炊くので作りごたえもあり、連休だからこそチャレンジしたい一品です。■ホットプレートで楽しむ連休のおうちパーティーのコツホットプレートの魅力は、なんといっても「作りながら食べられる」ライブ感！洗い物が少なくて済むのも、連休ゆっくり過ごしたいご家庭にとって嬉しいポイントです。ピリ辛で食欲そそるチーズタッカルビ、ボリューム満点の広島焼き、彩り華やかなパエリア。気分やシーンに合わせて選べば、おうちにいながら世界旅行気分も味わえます。連休の特別な食卓時間を、ホットプレートを囲んでぜひお楽しみください！(E・レシピ編集部)