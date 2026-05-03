○カブス2−0ダイヤモンドバックス●＜現地時間5月2日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスが完封勝利を収め、2カード連続の勝ち越し。先発登板した今永昇太投手（32）が7回無失点の好投で今季3勝目。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」でフル出場し、1打点を記録した。中5日でマウンドに上がった今永は初回、二死から3番キャロルに安打を許し、自身の暴投で得点圏に進まれるも、打率4割超えと好調の4番バルガス