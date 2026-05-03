相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』。本日5月3日（日）放送の同番組の舞台は、神奈川県逗子市。ゲストには番組初登場となる七五三掛龍也（Travis Japan）を迎え、小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君とともに、番組14年目で初となる食材・わかめを収穫し、地元ならではのわかめ料理を学ぶ。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！相葉と七五三掛は、先輩後輩