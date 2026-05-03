ラ・リーガ 25/26の第34節 オサスナとバルセロナの試合が、5月3日04:00にエル・サダールにて行われた。 オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ラウル・モロ（MF）、モイ・ゴメス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、フェルミン・ロペス（MF）、ダニ・オルモ（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな動きが無く、0-0で終了した