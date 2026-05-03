ラ・リーガ 25/26の第34節 オサスナとバルセロナの試合が、5月3日04:00にエル・サダールにて行われた。

オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ラウル・モロ（MF）、モイ・ゴメス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、フェルミン・ロペス（MF）、ダニ・オルモ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

62分、バルセロナは同時に3人を交代。ダニ・オルモ（MF）、ルーニー・バルドグジ（MF）、ガビ（MF）に代わりフェラン・トーレス（FW）、マーカス・ラッシュフォード（FW）、フレンキー・デヨング（MF）がピッチに入る。

70分、オサスナは同時に2人を交代。アンテ・ブディミル（FW）、モイ・ゴメス（MF）に代わりラウル・ガルシア（FW）、アイマル・オロス（FW）がピッチに入る。

81分、ついに均衡が崩れる。バルセロナのマーカス・ラッシュフォード（FW）のアシストからロベルト・レバンドフスキ（FW）がヘディングシュートが生まれバルセロナが先制する。

82分、バルセロナが選手交代を行う。エリク・ガルシア（DF）からロナルド・アラウホ（DF）に交代した。

85分、オサスナは同時に3人を交代。ルーカス・トロ（MF）、ルーベン・ガルシア（FW）、ジョン・モンカヨラ（MF）に代わりキケ・バルハ（FW）、アベル・ブレトーネス（MF）、アシエル・オサンベラ（MF）がピッチに入る。

その直後の86分バルセロナに貴重な追加点が入る。フェルミン・ロペス（MF）のアシストからフェラン・トーレス（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

しかし、88分、オサスナのアベル・ブレトーネス（MF）のアシストからラウル・ガルシア（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

その後もバルセロナの選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。バルセロナが1-2で勝利した。

なお、オサスナは74分にジョン・モンカヨラ（MF）に、またバルセロナは24分にガビ（MF）、60分にジョアン・ガルシア（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 06:00:29 更新