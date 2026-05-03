俳優の唐沢寿明（６２）が主演した映画「ミステリー・アリーナ」（２２日公開）が２日、横浜市内で開催されている第４回横浜国際映画祭の正式招待作品として先行上映され、唐沢が舞台あいさつを行った。推理番組「ミステリー・アリーナ」の司会者役の唐沢は、鑑賞後の観客の表情に「僕に相当ムカついてるのを感じてるんですが、あくまでも役ですからね」と苦笑い。「自分でやってて自分の役が本当にムカついて腹が立ってしょう