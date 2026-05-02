ボクシングの元世界２階級制覇王者・亀田大毅氏が２日、自身のユーチューブで生配信。東京ドームで行われたボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ、王者・井上拓真（３０＝大橋）と同級４位・井岡一翔（３７＝志成）の試合を見守った。試合は３―０の判定で井上が初防衛に成功。井井岡はミニマム級から始まって５階級目だったが、、スーパーバンタム級でも戦う拓真とは体格が違った。試合後、大毅氏は「（井岡選手