◇女子ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース第3日（2026年5月2日千葉県浜野GC＝6704ヤード、パー72）平塚新夢（26＝Knomak）が連日の自己ベストの67をマークして通算10アンダーで首位に2打差の2位につけた。2日連続で自己ベストの67で回り、トップに2打差の2位につけた。「後半は疲れもあって少し乱れてきた。前半は100点で後半は70点です」。この日はショットが好調で18番では5Iの第1打をピンに絡め会心のバー