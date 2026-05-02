◇女子ゴルフツアー NTTドコモビジネス・レディース第3日（2026年5月2日 千葉県 浜野GC＝6704ヤード、パー72）

平塚新夢（26＝Knomak）が連日の自己ベストの67をマークして通算10アンダーで首位に2打差の2位につけた。

2日連続で自己ベストの67で回り、トップに2打差の2位につけた。

「後半は疲れもあって少し乱れてきた。前半は100点で後半は70点です」。この日はショットが好調で18番では5Iの第1打をピンに絡め会心のバーディーを決めるなど前半だけで6バーディーを奪った。

18歳の時に難病指定の「成人発症スチル病」を発症し高熱や関節の痛みに悩まされ入院。その影響でプロテストでも不合格が続き、24年に7度目の挑戦でようやく合格した。ただ、辛い経験をした分だけ精神力はついた。

「自分にプレッシャーをかけて奮い立つ人もいると思うけど、私はそのタイプじゃない。あしたは緊張すると思いますけど、緊張している自分を受け入れて楽しんでやろうと思います。病気だったりいろいろ経験があった中で、こうやって最終日、最終組で（回れるのは）なかかな凄いことだなと思う。感慨深いです」と話した。

Da−iCEの花村想太のファンで、闘病中はDa−iCEやNatural Lagの曲を聴いて「励まされて、諦めずにいれたかなと思います」と話した。

高校時代には下部ツアーで史上5人目のアマチュア優勝を飾った才能の持ち主。紆余（うよ）曲折の末に大きなチャンスをつかんだ“苦労人”が緊張感を楽しみながら、ツアーで初めての優勝争いに挑む。