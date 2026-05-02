◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ同級4位・井岡一翔（志成）＜12回戦＞王者・井上拓真（大橋）（2026年5月2日東京ドーム）井岡一翔（37＝志成）が男子史上9人目、日本人では初となる世界5階級制覇を狙ってWBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）に挑戦した。井岡はラッパーAK-69の生歌で入場した。この日のメインイベントは世界4階級制覇と3階級制覇、32戦全勝同士の“世紀の一戦”で、世界スーパーバンタム級4