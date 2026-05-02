◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ 同級4位・井岡一翔（志成）＜12回戦＞王者・井上拓真（大橋）（2026年5月2日 東京ドーム）

井岡一翔（37＝志成）が男子史上9人目、日本人では初となる世界5階級制覇を狙ってWBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）に挑戦した。井岡はラッパーAK-69の生歌で入場した。

この日のメインイベントは世界4階級制覇と3階級制覇、32戦全勝同士の“世紀の一戦”で、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）と中谷潤人（28＝M.T）が激突する。

アンダーカードとしてマッチメークされた世界戦。日本人初の5階級制覇を狙う挑戦者の井岡はAK-69の「IRON HORSE」生歌で入場した。対して王者の拓真も以前はAK-69の「ONE」を入場曲として使用していたが、この日は昨年11月の那須川天心と同じくファルコの「ロック・ミー・アマデウス」で入場した。

ネットでは「拓真、AK廃止はビビった！」「井岡一翔の入場にAK-69出るのほんまかっこええ」「拓真の気持ちよｗ」「両者とも生歌で入場してくれたらいいのに笑」などの声があがった。