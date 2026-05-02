2022年の新潟県県北部を襲った記録的な大雨で被災し、一部区間で運休が続くJR米坂線。その復旧のあり方についてJRや沿線自治体が協議する検討会議が25年8月以来8カ月ぶりに開かれた。この中で、県はJR単体の復旧を求めつつ、他の案についても深く検討する意向を示した。 ■運休続く米坂線の復旧 JR側「単独運営は難しい」 線路は植物の根に覆われ、被災からの時の長さを物語っていたJR米坂線。2022年8月に県北部を襲った記録