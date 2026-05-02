幻想的！3000本の藤の花に囲まれたアフタヌーンティー「Haute Couture Cafe 表参道（オート クチュール カフェ おもてさんどう）」は、季節のお花に彩られた空間でアフタヌーンティーを楽しめる専門店。季節ごとのコンセプトによって、メニューや内装、食器まで変わり、1年中楽しむことができます。今回ご紹介する「Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea」は、約3000本の藤の花が天井から降り注ぐ、初夏にぴったりなアフタヌーンテ