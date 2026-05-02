「Haute Couture Cafe 表参道（オート クチュール カフェ おもてさんどう）」は、季節のお花に彩られた空間でアフタヌーンティーを楽しめる専門店。季節ごとのコンセプトによって、メニューや内装、食器まで変わり、1年中楽しむことができます。

今回ご紹介する「Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea」は、約3000本の藤の花が天井から降り注ぐ、初夏にぴったりなアフタヌーンティーです。

入口の扉を開けて、目に飛び込んでくる光景は非日常そのもの。

頭上一面を覆う藤はうっかり頭に当ててしまうほど垂れていて、没入感を演出しています。昼間は自然光が差し込んできて開放的で明るい空間になり、ところどころに飾られた白い蝶の装飾が柔らかく輝きます。

どの席に座っても写真映えすること間違いなし。とっておきの一枚を撮ってみてくださいね。

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「Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea」実食レポ

デザート（編集部一部実食）

有名ホテル出身のパティシエがこだわったメニューで、見た目も味も妥協しないハイレベルなアフタヌーンティーをさっそくいただきます…！

デザートは、「ベリーのムラングシャンティ」、「葡萄のパンナコッタ」、「蝶のカシスムース」、「紫芋タルト」、「ブルーベリースコーン」の5品。そのなかで、編集部が実食したメニューをご紹介します。

「葡萄のパンナコッタ」

下からパンナコッタ、葡萄ゼリー、生クリームの3層が重なっています。透き通ったゼリーに葡萄果実が浮かび、涼やかな見た目に。葡萄のみずみずしさと濃厚でなめらかなパンナコッタは相性抜群です。パンナコッタに花のような香りが仕込まれていて、食べた瞬間から優美な気持ちになれました。

「蝶のカシスムース」

蝶をかたどったホワイトチョコレートと金箔のデコレーションがとってもかわいい！ベリーソースの上品な甘酸っぱさとほどよく濃厚なムース、そしてホワイトチョコレートのダイレクトな甘さがハーモニーを奏でます。

「紫芋タルト」

こんなにかわいい紫芋タルトは初めて…！トップのパンジーが印象的な「紫芋タルト」は、自然な甘みの紫芋クリームとざくざくとしたタルト生地がおいしい納得の一品です。

セイボリー（編集部一部実食）

続いてはセイボリー。「北海道産じゃがいも」、「カツオとビーツのタルタル、ハーブサラダ仕立て」「エビカツのミニバーガー」「チキンガランティーヌと初夏の野菜のサルサソース」「旬の茄子とモッツァレラのラザニア」の5品が味わえます。

「北海道産じゃかいもと紫芋のビシソワーズ」

ほどよい塩味で食欲を刺激するような味わい。じゃがいもの風味がありつつも、さっぱり上品に仕上がっていて、ホテルレベルのクオリティの高さを感じました。

「旬の茄子とモッツァレラのラザニア」

ラザニア生地にたっぷりのチーズが絡み、濃厚でクリーミーな一品。旬のナスを取り入れつつ、チーズとじゃがいもの芳醇な味わいがクセになります。ぜひ温かいうちに食べてみて。

パルフェ

メニューを並べたときに、ひときわ目をひくのが「藤色と葡萄のハーモニーパルフェ」。精巧に蝶をかたどったホワイトチョコレートと花穂のデコレーションが存在感を放ちます。

上から、メレンゲ、葡萄果実、葡萄ソルベ、グラノーラ、フロマージュブランムース、葡萄ジュレが折り重なっていて、葡萄の風味をまんべんなく散らした一品。ムースはミルキーのなかに軽い酸味を感じられ、ホワイトチョコレートで甘みをつけています。風味や香りがみずみずしさから濃厚まで重なり、飽きのこない一品に仕上がっています。

ドリンク（編集部実食）

ドリンクは、ドイツ・ブレーメン発の最高級ティーブランド「ALTHAUS（アルトハウス）」の紅茶5種類が飲み放題！ 世界中の五つ星ホテルや一流レストランで愛される、洗練された香りと深い味わいを好きなだけ楽しんで。また、アフタヌーンティーメニューに合わせたオリジナルドリンク付のプランもあります。本シーズンは、藤の幻想的な色彩を映し出す、さわやかな「ヴィオレット・ハニーレモンソーダ」が選べます。さわやレモンの香りと、ひんやり濃厚なバニラアイスのやさしい甘さが溶け合う、初夏の訪れにふさわしい、アフタヌーンティーを彩る特別なドリンクです。

「ヴィオレット・ハニーレモンソーダ」付プラン

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AFTERNOON TEA MENU■Dessert Stand・ベリーのムラングシャンティ・葡萄のパンナコッタ・蝶のカシスムース・紫芋タルト・ブルーベリースコーン■Savory・北海道産じゃがいもと紫芋のビシソワーズ・カツオとビーツのタルタル、ハーブサラダ仕立て・エビカツのミニバーガー・チキンガランティーヌと初夏の野菜のサルサソース・旬の茄子とモッツァレラのラザニア■ドリンク・ALTHAUSブランドの紅茶5種(hot/ice)ワイルド・ベリー（Wild Berry）／ルイボス・バニラ（Rooibos Vanilla）／モルティアッサム（Malty Assam）／アールグレイクラシック（Earl Grey Classic）／ダージリン・ハイランド（Darjeeling Highland）・コーヒ−幻想的な藤色のアフタヌーンティーをぜひ楽しんでみてくださいね。

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実は6月からは新たに21〜23時の夜パフェ枠が登場予定！夜パフェとオリジナルカクテルをゆっくりと楽しめるんです。今回は先行でビジュアルが公開されました。飴細工と蝶のチョコレートがすごく艶っぽい。6月が楽しみですね。

非日常な空間でとっておきのアフタヌーンティーやスイーツが楽しめる「HAUTE COUTURE CAFE表参道店」から、今後もますます目が離せません…！

■HAUTE COUTURE CAFE表参道店 「Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea」

場所：東京都港区北青山3-9-19 2F

TEL：050-5600-7324

期間：2026年4月23日（木）〜7月1日（水）

営業時間：11〜13時、13時30分〜15時30分、16〜18時、18時30分〜20時30分※2時間制

定休日：無休

料金：通常コース6800円

※季節限定ドリンク 「ヴィオレット・ハニーレモンソーダ」付きの場合、7250円



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Text：税所奈津子

Photo：のじょ

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