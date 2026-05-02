【モデルプレス＝2026/05/02】モデルの西山茉希が5月2日、自身のInstagramを更新。鰻を使用した豪華な手料理を披露し、話題となっている。【写真】40歳2児のママモデル「贅沢使い」2パターンの鰻料理◆西山茉希、GWへのスタミナ注入飯披露西山は「鰻の日。丼派と定食派に分かれる姉妹あるある」「GWへのスタミナ注入飯」とつづり、家族のために料理を作る様子を動画で投稿。グリルで香ばしく焼き上げた鰻の蒲焼をはじめ、卵焼き、